Stad zoekt ontwerper voor nieuw RUP Verversgracht 29 maart 2018

De gemeente gaat een ontwerper zoeken voor de opmaak van een nieuw RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) voor het AZ Diest. De procedure en het bestek werden goedgekeurd door de gemeenteraad.





Het RUP is nodig voor de Verversgracht, waar op termijn het nieuwe ziekenhuis gebouwd wordt, ter vervanging van de twee verouderde campussen van AZ Diest. "Hiervoor zal een nieuw RUP moeten worden opgemaakt, vermits de Verversgracht was ingekleurd als woongebied met de bedoeling er ooit huizen op te zetten", zegt burgemeester Jan Laurys (DDS). "Het wordt opnieuw openbare ruimte."





Jarenlang werd volgehouden dat het nieuwe ziekenhuis er zou komen op de Citadel. In september werd dat idee losgelaten en viel de keuze op de Verversgracht. Het noordelijk deel van de site doet momenteel dienst als centrumparking. Het zuidelijk deel is braakliggende grond.





Het ziekenhuis zou er tegen 2023 moeten staan. De procedure van het RUP zal twee jaar duren. De ontwerper moet een drietal scenario's uitwerken voor de inpassing van de nieuwbouw in de ruimte. De kosten voor het aanstellen van de ontwerper worden geraamd op 100.000 euro, inclusief BTW.