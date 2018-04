Stad wil hartveilige gemeente worden 07 april 2018

De stad Diest ondertekent een overeenkomst voor twee jaar met het Rode Kruis Vlaanderen. Om de titel van 'Hartveilige gemeente' te verdienen moet de stad minstens 10% van haar werknemers een opleiding geven in reanimatie en het gebruik van het aed-toestel. Bij levensbedreigende hartritmestoornissen geeft dit toestel een elektrische schok aan het slachtoffer. In het centrum en elke deelgemeente hangt nu zo'n 'hartstarter' op plaatsen die publiek toegankelijk zijn, negen in totaal. Eén exemplaar is mobiel. "Dit voorjaar geeft het Rode Kruis aan stadspersoneel opleiding met de toestellen op het stadhuis, in CC Den Amer en aan het zwembad. Voor inwoners die interesse hebben om een cursus EHBO te volgen zullen infoavonden gehouden worden in de ontmoetingscentra", zegt OCMW-voorzitter Willy Goos. (VDWT)