Stad voorziet veel stedelijk groen maar voert geen bosbeleid Tom Van de Weyer

28 maart 2019

16u16 0 Diest Groen Diest vraagt het stadsbestuur om voor elke gerooide boom op de Turnhoutsebaan er drie nieuwe aan te planten. Voor een volwaardig nieuw bos is nog geen plaats gevonden. “We compenseren het verlies van waardevolle bomen met de aanleg van stedelijk groen zoals aan het station”, zegt schepen van Milieu Rick Brans (Open Diest).

Begin maart heeft het Agentschap Wegen en Verkeer de scherpe bocht op de Turnhoutsebaan drastisch gerooid. Een paar honderden bomen zijn gekapt. “Heel wat mensen waren gechoqueerd door de kale aanblik”, zegt raadslid Miet Dirix (Groen). “Binnenkort zal ook bij de heraanleg van de naburige stationsbuurt veel groen moeten wijken voor verharding. Voor elke gerooide boom zouden we er graag drie nieuwe in de plaats krijgen. Heeft de stad hiervoor ruimte ter beschikking en heeft ze partners om te helpen bij de aanplanting?”

“Bij ieder bouwproject waarbij ontbost wordt, legt de wet ons een compensatie op”, zegt Brans. “Voldoende plaats vinden voor een bos is echter niet vanzelfsprekend. Regionaal Landschap Noord-Hageland is bezig met een project voor bebossing, samen met de provincies en het Agentschap Natuur en Bos. Het zoekt eigenaars van percelen die in aanmerking komen. Als blijkt dat Diest of het OCMW eigenaar is van een geschikt perceel, kunnen we dit ter beschikking stellen.”

Wildgroei

“Bij onze toekomstige bouwplannen verdwijnt overigens geen waardevol groen. In de stedelijke ontwikkeling wordt het groen zelfs versterkt. De noordzijde van het station heeft geen waardevolle natuur, maar opgeschoten wildgroei. Dit zal opgewaardeerd worden bij de aanleg van de kiss & ride-zone en de nieuwe fietsenstalling. Het stationsplein en Zwarte Beekplein zijn nu verharde oppervlaktes. Bij de heraanleg worden ze opgefrist met groenelementen.”

“In de vernieuwde stationsomgeving zal meer groen te zien zijn dan nu het geval is. Ook bij de ontwikkeling van de nabije sites van Desco en Vanerum zal openbaar groen verschijnen.”

“We creëren ‘nieuw groen’ op het openbaar domein, bijvoorbeeld bij de toekomstige aanleg van een parkje aan het Beukenplein. Daarnaast doen we mee aan boomplantacties. Zo hebben we vorig jaar 32 ‘klimaatbomen’ geplant samen met Limburg.net.”

De Groenfractie kwam er een beetje berooid af met het antwoord van Brans. Het grijze openbaar domein wordt dan wel opgetooid met perken, plantsoenen en stadsboompjes, maar voor een echt bosbeheer, binnen of buiten de gemeentegrenzen, lijkt de stad voorlopig het initiatief af te wachten van andere instanties.