Stad vervangt alle parkeerautomaten EN DAT IS VOLGENS OPPOSITIE ALLERMINST EEN GOEDE ZAAK TOM VAN DE WEYER

31 januari 2018

02u31 0 Diest De binnenstad krijgt de komende maanden 68 nieuwe parkeerautomaten. Ze vervangen alle bestaande meters, waarmee aanhoudend technische problemen waren. Toch wordt de stad genaaid door Indigo, de concessiehouder die de automaten plaatst en onderhoudt, zegt de oppositie.

"Het stadsbestuur toont zich geen goede huisvader, want het heeft het klungelende Indigo niet tijdig in gebreke gesteld", aldus Christophe De Graef van Open Diest. "De volgende coalitie moet in 2020 opdraaien voor 446.000 euro afschrijvingen van de nieuwe automaten, plus 92.000 euro aan restwaarde van de automaten die nog maar zeven jaar oud waren."





De gemeenteraad keurde maandag de aanschaf goed van 68 nieuwe parkeermeters. Heel wat van de huidige 73 automaten vertonen al twee jaar mankementen of lieten het geregeld afweten. Honderden parkeerders kregen onterecht een retributie, omdat de automaten verkeerde uren aangaven of geen ticket afdrukten. Sommige automaten crashten tot 17 keer per dag. Het bedrijf Krautli was aangesteld om ze te depanneren, maar het heeft niet de juiste wisselstukken.





Dan maar een volledig nieuw automatenpark, oordeelde het stadsbestuur, voor een kostprijs van 574.145 euro. "De nieuwe toestellen hebben een touchscreen met alfanumeriek toetsenbord. Ze zijn minder in aantal, omdat we parkeren aanmoedigen per sms en via een gratis app. Je kan wel nog betalen met munten", zegt burgemeester Jan Laurys (DDS). "Eerst wilden we een aantal meters nog behouden, maar Indigo stelde voor ze allemaal te vervangen. Hierdoor dalen de onderhoudskosten per jaar van 79.000 naar 70.000 euro."





92.000 euro

25 automaten zijn evenwel nog maar zeven jaar geleden geplaatst en waren nog niet geheel afgeschreven. De openstaande restwaarde bedraagt 92.000 euro. Indigo stelde voor om die som op zich te nemen, indien Diest de concessie met vijf jaar verlengt. In juni 2020 vervalt de concessie en staat Diest voor de keuze. Het stadbestuur ziet voorlopig af van verlenging om de volgende coalitie, die begin 2019 aantreedt, de vrije keuze te laten. Tot die tijd bevriest Indigo de 92.000 euro. "Als de stad in 2020 beslist de concessie te beëindigen, zal ze jaarlijks een vijfde minder moeten betalen van de 92.000 euro. Een goeie deal", aldus Laurys.





De oppositie vindt het allerminst een goeie deal en twijfelt aan de deugdelijkheid van Indigo. "In 2016, toen de eerste mankementen zich voordeden, had de stad Indigo al in gebreke moeten stellen en nieuwe automaten kopen. Die waren dan in 2020 al grotendeels afgeschreven", briest raadslid Christophe De Graef (Open Diest).





"Gezien het gestuntel van Indigo zal het volgende gemeentebestuur waarschijnlijk voor een andere concessienemer kiezen en dan moet de stad die 92.000 euro terugbetalen, bovenop de afschrijvingen van de nieuwe meters, in totaal 446.000 euro."





Over twee legislaturen

"De automaten worden afgeschreven over een periode van tien jaar. Dat is veel te lang", gaat De Graef verder. "In Hasselt vertonen automaten met touchscreen nu al defecten. In oktober zijn de verkiezingen. Het voorstel van Indigo om een contract te sluiten over twee legislaturen heen is onredelijk en zet Diest onder zware financiële druk." Ook Renaat Rijnders (N-VA) vindt dat Diest zich in het nauw laat drijven. "Indigo zou zelf de schuld op zich moeten nemen voor de falende automaten. Het laat Diest opdraaien voor die restwaarde van 92.000 euro. Hoe worden de afschrijvingen berekend als er eventueel een nieuwe concessie wordt opgemaakt?"





"Dat hangt helemaal af van welke beslissing de zittende coalitie dan neemt over de voortzetting van de concessie", sust Laurys. "De automaten worden overigens niet gemaakt door Indigo, maar door een onafhankelijke constructeur. In 2020 worden de kosten gedragen door de concessiehouder van dat moment. Dat kan Diest zijn, maar ook een andere partij." Op vraag van de oppositie werd de stemming hoofdelijk gehouden. De aankoop werd goedgekeurd met een nipte meerderheid van 14 tegen 13. In het voorjaar worden de parkeermeters geplaatst.