Stad verbreekt contract met studiebureau voor Begijnhof 23 juni 2018

Diest verbreekt het contract met studiebureau IRS. Dat werd 20 jaar geleden aangesteld om het beheersplan te maken voor de bestrating van het Begijnhof.





"We zouden het plan graag nog dit jaar indienen bij Onroerend Erfgoed, maar we vernemen al maanden niets meer van IRS", zegt schepen van Openbare werken Bart Stals (DDS). "Er komt geen reactie op tientallen mails en telefoons. We stelden IRS in gebreke, maar zelfs hierop kwam geen antwoord. We willen nu het contract verbreken en een schadevergoeding krijgen. Pas daarna kan een nieuwe aanbesteding gemaakt worden. We hopen dat het dit jaar nog lukt." De bestrating van het Begijnhof wordt nog maar eens uitgesteld. Langs de kasseien straten zouden comfortpaden van anderhalve meter komen. Omdat het Begijnhof werelderfgoed is, moet hier eerst toestemming voor komen van Onroerend Erfgoed. (VDWT)