Stad roept netheidscharter in het leven Tom Van de Weyer

10 april 2019

17u58 2

Wie wil meewerken aan een proper Diest kan nu bij de stad intekenen op het netheidscharter. Wie het ondertekent verbindt er zich toe om regelmatig een opruimactie te organiseren. Je kan éénmaal per jaar een beloning krijgen van 75 tot 200 euro. Het bedrag varieert volgens het aantal acties dat je houdt, hoeveel deelnemers er waren en hoeveel straten werden opgeruimd. De beloning kan gebruikt worden als subsidie voor je vereniging, of voor een milieuvriendelijke investering in je buurt, zoals bloemen of een compostvat. Meer informatie krijg je bij de dienst Milieu.

Dat opruimacties nodig zijn bleek onlangs. De stad Diest organiseerde een grote opruiming samen met Limburg.net en acht jeugdbewegingen. 309 deelnemers verzamelden 193 zakken, samen goed voor 1.180 kilogram zwerfvuil.