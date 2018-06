Stad reikt titels uit voor Laureaat van de Arbeid 02 juni 2018

Drie inwoners van Diest ontvingen van de gemeente de titel en het brevet 'Laureaat van de Arbeid'. Lea Vanschoenwinkel was algemeen voorzitter van ACV openbare diensten. Fietsenmaker Camiel Verbelen uit Deurne vierde in 2016 zijn 50ste jaar als ondernemer. In 2015 kreeg hij de 'Lifetime Achievement Award' van de Diestse ondernemers. André Sommereyns is senior training & education bij Traxio en zetelt ook in de raad van bestuur van Syntra Vlaanderen. (VDWT)