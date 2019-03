Stad overweegt kermis in nieuwe stijl op de Citadel Tom Van de Weyer

26 maart 2019

De kermis op de Grote Markt verhuist deze zomer mogelijk naar de Citadel. “We werken momenteel een nieuw concept uit rond de kermis”, zegt schepen van Lokale economie Maurits Vande Reyde (Open Diest). “Onze kermis trok al enkele jaren minder volk. We willen hem in een breder perspectief brengen met randanimatie en beleving. Naast de traditionele foorkramen kunnen wij als stad, samen met de horeca en Centrummanagement, muziek, drankjes en activiteiten aanbieden. De Citadel lijkt ons hiervoor een uitgelezen plek.”

“We hebben het idee al aangebracht op de adviesraad Centrummanagement. Eerst gaan we overleggen met de foorkramers zelf. De lopende contracten met hen blijven behouden”, zegt Vande Reyde . “Er is nog geen definitieve beslissing genomen. De kermis nieuwe stijl gaat misschien pas vanaf volgend jaar door. De editie van dit jaar op de Grote Markt is gepland van vrijdag 12 juli tot maandag 22 juli.”