Stad koopt derde wagen voor het populaire autodelen Ook park van laadpunten wordt uitgebreid met twee palen Tom Van de Weyer

28 maart 2019

16u33 0 Diest Het autodelen van Cambio wordt steeds populairder in Diest. De stad koopt daarom een derde wagen aan. De bestaande laadpalen voor elektrische wagens worden herschikt en er komen dit jaar twee nieuwe laadpalen bij.

Diest stelt sinds 2012 twee auto’s ter beschikking om een dag te huren via het systeem Cambio. De standplaatsen zijn de Hasseltsestraat en Michel Theysstraat. “Het autodelen is erg populair. 22 % van de aanvragen moet zelfs geweigerd worden omdat de auto’s bezet zijn”, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest), die bevoegd is voor Mobiliteit.

“We hebben 96 effectieve gebruikers. De wagens maken gemiddeld 1,6 ritten per dag. In 2018 waren er 1.237 reservaties, met een piek van 143 in december. We kopen een derde deelwagen bij om aan de stijgende vraag te voldoen.”

Grotere gezinswagen

“Het wordt een grotere gezinswagen dit keer, want de huidige wagens zijn kleinere stadsauto’s. Cambio deed een rondvraag bij de gebruikers en daaruit blijkt dat steeds meer gezinnen met kinderen een deelwagen huren voor een daguitstap. De standplaats voor die derde wagen wordt allicht het station. Nieuwe klanten geven aan dat ze deze vertrekplaats verkiezen.”

Raadslid Carina Jankowski (sp.a) deed de suggestie om een elektrische wagen aan te schaffen. “De meerderheidspartijen zeiden in hun verkiezingscampagne immers dat ze elektrisch rijden zouden promoten.”

“Een elektrische wagen wordt het alleszins niet”, zegt De Graef. “Onze partner Cambio voorziet hiervoor de Renault Zoë, een stadswagentje met kort rijbereik, terwijl we juist een grotere wagen nodig hebben. Bovendien wordt er een engagement van twee jaar voor gevraagd. Voor de gewone deelwagens was het engagement slechts één jaar. Inmiddels zijn ze zelfbedruipend.”

Laadpunten

In Diest zijn vijf laadpunten beschikbaar voor elektrische wagens. “Ze worden geëvalueerd en eventueel verplaatst naar meer strategische plekken, want het gebruik ervan is niet overal gelijk verdeeld”, zegt De Graef. “De laadpaal aan het station wordt continu gebruikt, die in de Koning Albertstraat slechts zelden. Dit jaar plaatsen we twee nieuwe laadpunten. Waar die precies komen hangt af van de evaluatie van de bestaande laadpalen.”