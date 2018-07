Stad brouwt nieuwe lichting Oranjebier 12 juli 2018

Het Oranjebier voor het feestjaar rond prins Filips Willem is na drie maanden al uitgeput. De stad laat daarom opnieuw 40.000 liter brouwen van het bier met aroma's van sinaasappelschil. De flesjes zijn nog steeds te koop in de toeristische dienst in de Koning Albertstraat 16. Het bier zal ook uit het vat geschonken worden op de streekbierenmarkt van zondag 19 augustus op de Grote Markt. (VDWT)