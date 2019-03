Sporen van lood gevonden in volkstuintjes van Begijnhof Tom Van de Weyer

26 maart 2019

16u08 0 Diest In de volkstuintjes van het Begijnhof is vervuiling met lood gevonden. Volgens het stadsbestuur is de hoeveelheid miniem en moet je de groenten gewoon goed wassen. “Toch zou ik waakzaam blijven en regelmatig grondstalen nemen”, zegt raadslid Willy Goos (sp.a) bezorgd.

De volkstuintjes in het Begijnhof werden in 2014 heraangelegd. Ze zijn een initiatief van de stad Diest, het OCMW en de vzw’s Velt, Wortels en MetamorPHose. Op de perceeltjes kunnen mensen uit sociaal zwakkere groepen elkaar ontmoeten, samen groenten kweken en er maaltijden mee bereiden.

Goos was OCMW-voorzitter toen de tuintjes werden geopend. “Ik had toen vooraf grondstalen laten nemen, want ze hadden onder water gestaan na overstromingen van de Begijnenbeek. We lieten verse teelaarde aanrukken en zijn begonnen met aanplanten.”

“Pas enkele weken geleden kwamen de resultaten van die meting bovendrijven bij de dienst Patrimonium. Er was lood aangetroffen in de grond. Kleine hoeveelheden weliswaar, maar toch is een zwaar metaal”, zei Goos maandag in de gemeenteraad. “Een verklaring kan liggen in de stortplaats die er vroeger was vlakbij De Halve Maan, tegenover het Begijnhof. Met de jaren is de vervuiling in de bodem gesijpeld. Na een infovergadering onder de tuiniers heeft één van hen afgehaakt. Zijn de groenten uit die tuin veilig om te eten en gaat de stad de loodvervuiling aanpakken?”

“Er is inderdaad een verhoogd loodgehalte vastgesteld. Lood dat in de grond zit dringt echter nauwelijks door tot in de wortels van planten”, zegt schepen van Milieu Rick Brans (Open Diest). “De hoeveelheden zijn overigens niet alarmerend hoog. Het volstaat dat je de groenten uit de tuin gewoon wast onder de kraan en ze schilt. Andere voorzorgen zijn niet nodig.”

“Toch is dit een smet op de gedachte achter het biologisch tuinieren”, zegt Goos. “Juist deze groenten van eigen kweek zou je met een gerust hart moeten kunnen eten. Ik wil geen paniek zaaien, maar ik raad het stadsbestuur aan om dit op te volgen en regelmatig grondstalen te nemen. Het kan nooit kwaad.”