Speed in onderbroek aangetroffen, vier bestuurders onder invloed en meer dan tienduizend euro geïnd bij verkeerscontrole Kristien Bollen

06 februari 2019

Op twee locaties in Diest vonden gisteren verkeersacties plaats in samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst. Op de Halensebaan legden drie bestuurders tussen 8.30 en 12.00 uur een positieve speekseltest (drugs) af, elk met een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen tot gevolg. Op Schoonaerde legde één bestuurder net na de middag een positieve speekseltest (drugs) af. In zijn onderbroek werd een gebruikershoeveelheid speed aangetroffen. De man is voor 15 dagen zijn rijbewijs kwijt. Tijdens deze controles werden nog één fiscaal pv en één pv voor inschrijving voertuig opgesteld. De Vlaamse Belastingdienst inde over de gehele controleactie 10.871 euro aan achterstallige betalingen en boetes.