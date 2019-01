Sp.a vraagt halfuur gratis parkeren Tom Van de Weyer

31 januari 2019

13u04 0 Diest Raadslid Willy Goos (sp.a) stelt voor om de zorgkaart te vervangen door een gratis halfuur parkeren voor zorgverstrekkers. “Bij uitbreiding zou de hele bevolking een gratis halfuur mogen krijgen.” Het voorstel wordt besproken in de gemeenteraadscommissie.

De zorgkaart geeft artsen en thuisverplegers de gelegenheid om te parkeren vlakbij hun patiënt, ook als daar geen parkeerplaats is voorzien. “Ik sprak met verschillende zorgverstrekkers. Meestal hebben zij genoeg aan een halfuur voor een huisbezoek, terwijl de kaart toch 200 euro per jaar kost. Kan de kaart niet vervangen worden door een gratis halfuur parkeren?”, vroeg Goos. Hij voegde eraan toe dat dit voor alle inwoners mogelijk moet zijn. “We nemen dit voorstel mee naar de volgende gemeenteraadscommissie”, antwoordde burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). De oppositiepartijen kijken uit naar het parkeerbeleid dat in 2020 wordt ingevoerd, wanneer de stad een nieuwe concessie uitschrijft voor haar parkeerautomaten.

De gemeenteraad keurde inmiddels het gewijzigde parkeerreglement goed. Daarin zijn twee aanpassingen gebeurd. “In de verkaveling Gilbert Cluckersstraat worden nieuwe appartementen in gebruik genomen. De straat wordt bij de blauwe zone gevoegd, waar de parkeerschijf verplicht is”, zegt De Graef. “De Schaffensestraat zat abusievelijk in de oranje parkeerzone en hoort voortaan bij de groene zone.” Je kan er voortaan maximaal 4 uur parkeren in plaats van 2 uur.