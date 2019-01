Sp.a toont zich strijdvaardig op nieuwjaarsreceptie Tom Van de Weyer

28 januari 2019

12u40 1 Diest De sp.a van Diest en Scherpenheuvel-Zichem hielden zondag een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie in de Lakenhalle van Diest. Beide zusterpartijen likken hun wonden na hun verkiezingsnederlaag op 14 oktober, maar tonen zich strijdvaardig.

Enkele tientallen partijgenoten, onder andere uit de gemeenteraden van Glabbeek en Tielt-Winge, kwamen mee klinken op het nieuwe jaar. De gemeenteraadsverkiezingen van oktober zijn nog niet geheel verteerd. In Diest werd de sp.a uit de coalitie gehouden, in Scherpenheuvel-Zichem vielen de socialisten terug van vier naar twee zetels. Diests boegbeeld Marc Florquin liet het woord aan lokaal voorzitter Carina Jankowski. Zij sneerde naar de voormalige partners Groen en DDS. “Ons vertrouwen werd geschonden. Al ons voorbereidend werk is tenietgedaan. Na dertig jaar zijn we in de oppositie beland, maar we zullen de meerderheid wakker houden en zelfs slapeloze nachten bezorgen.”

“Wij zitten al een hele generatie in de oppositie, maar zullen de meerderheid bij ons niet onnodig tegenwerken”, zei Christini Gounakis, lokaal voorzitter in Scherpenheuvel-Zichem en nieuw verkozen raadslid. Ze sprak zalvende woorden over partijgenoot Steve De Blick, die vorige maand onverwacht overleed.

Gastspreker, federaal parlementslid Karin Jironflée, haalde zwaar uit naar de N-VA en haar starre houding omtrent het klimaatakkoord. Tot slot werden een aantal afscheidnemende mandatarissen bedankt met bloemen en cadeaupakketten.