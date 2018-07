Sp.a deelt herbruikbare tassen uit 19 juli 2018

Sp.a Diest heeft een herbruikbare boodschappentas laten ontwerpen. "Plastic zakken die je wegwerpt, zijn erg slecht voor het milieu", zegt sp.a-lijsttrekker Marc Florquin. De partij deelde de tassen uit op de wekelijkse markt. "Want shoppen doe je het best in Diest", zegt partijvoorzitter Carina Jankowski.











(VDWT)