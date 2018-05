Sociale kruidenier opent in Begijnhof 16 mei 2018

De sociale kruidenier 'De Welvaart' is geopend in het Begijnhof, in het vroegere magazijn van het OCMW.





Het OCMW gaat de winkel uitbaten met vrijwilligers. "We bieden niet enkel gezonde en betaalbare voeding voor ieders budget, maar willen ook de solidariteit bevorderen. Dit wordt een ontmoetingsplaats voor activiteiten en dienstverlening", zegt OCMW-voorzitter Willy Goos. Wie recht heeft op het sociaal tarief, kan bij het OCMW en CAW een pasje aanvragen om te komen winkelen. Wie het project wil steunen en aan het reguliere tarief wil winkelen, kan bij de kassa ook zo'n pasje aanvragen. "Zo zijn alle klanten gelijk. Het verschil is enkel merkbaar bij de afrekening", zegt gerant Stephanie Reymen. De winkel is open op dinsdag van 13 tot 18.30 uur en vrijdag van 13 tot 17 uur. (VDWT)