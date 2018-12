Sluikstort was niet afkomstig van drugslabo Kristien Bollen

05 december 2018

10u47 0

Een sluikstort werd op 2 november aangetroffen in de Papenbroekstraat te Diest. De politie trof er naast matrassen, autobanden en een chemisch toilet vijf vaten met inhoud aan. Uit een analyse door het labo blijkt nu dat de inhoud van deze vaten niets te maken heeft met een chemisch labo. Het gaat om smeerolie. De herkomst van dit sluikstort blijft (voorlopig) onbekend.

De maand voordien werden vijf vaten aangetroffen in een zijstraat van Meilrijk in de naburige gemeente Deurne bij Diest. Die bleken afkomstig van een drugslabo. In diezelfde periode troffen de wijkinspecteurs tijdens een inspectieronde in de deelgemeente Deurne een sluikstort aan in de onmiddellijke omgeving van de Hasseltsebaan. Langs een werfweg, die aangelegd werd bij de sanering van de Winterbeek, vonden ze ruim duizend zwarte kunststoffen bloempotten, een aanzienlijke hoeveelheid isolatiemateriaal en filterdoeken met een cannabisgeur. Alles wees er toen op dat de restanten van een cannabisplantage in de natuur werden gedumpt.

