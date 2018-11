Sluikstort Papenbroekstraat bevatte ook vaten van drugslabo Kristien Bollen

05 november 2018

Op twee locaties werden vrijdag restanten aangetroffen van vermoedelijke drugsfabricatie. In een ‘dreef’ langs de Hoornblaas te Scherpenheuvel-Zichem werden zeven blauwe vaten aangetroffen. Later op de dag werd er nog tussen de velden langs de Papenbroekstraat te Diest in een sluikstort nog vijf gelijkaardige vaten en ander afval. Na onderzoek bleken deze ook afkomstig van een drugslabo.

De politie Demerdal-DSZ onderzoekt deze feiten en gaat na of er linken zijn met eerdere recente sluikstorten in de deelgemeente Deurne.