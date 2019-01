Site van Cellebroedersklooster verkocht voor luxe woonproject Middenstanders zijn akkoord maar vragen meer parkeerruimte in de buurt Tom Van de Weyer

29 januari 2019

16u04 0 Diest De site van het Cellebroedersklooster in de Michel Theysstraat wordt dan toch verkocht. De dertig parkeerplaatsen verdwijnen zodra de bouw van luxeappartementen kan beginnen. Het Centrummanagement gaf een positief advies, maar de lokale middenstanders willen bijkomende parking op een andere plaats.

Raadslid Marc Florquin (Sp.a) liet in oktober de verkoop van de Cellebroederssite nog even uitstellen. Hij wilde eerst de mening horen van het Centrummanagement en de handelaars in de Koning Albertstraat. “Er verdwijnen immers 30 openbare parkeerplaatsen.”

Inmiddels gaf de adviesraad Centrummanagement een positief advies voor de verkoop. “Dit woonproject is belangrijk voor de dynamiek en de centrumfunctie van Diest”, zegt schepen van Lokale economie Maurits Vande Reyde (Open Diest). “De oude site krijgt opwaardering. Er komen nieuwe inwoners bij die we moderne huisvesting kunnen aanbieden. De trouwste klanten van onze winkels zijn de inwoners zelf. De handelaars en de adviesraad beamen dat de komst van de appartementen de middenstand ten goede komt.”

Vastgoedmakelaar Ginco Properties koopt het perceel via een onderhandse verkoop voor 650.000 euro van de stad Diest. Inbegrepen is de voormalige dancing The Lord, een geklasseerd pand. De site wordt als één geheel herontwikkeld, met aanbevelingen van Onroerend Erfgoed. Er komen op termijn luxe lofts. Een timing is nog niet bepaald. Eventueel kan eerst nog een archeologisch onderzoek gebeuren. Voetgangers krijgen recht van doorgang naar de Koning Albertstraat.

De publieke parking blijft beschikbaar tot aan de start van de werken. “De handelaars lieten wel verstaan dat in de toekomst nood is aan bijkomende parkeergelegenheid”, zegt Vande Reyde. “We zullen hieraan voldoen door tijdelijk de parkeerplaatsen van de nabije KBC-bank ter beschikking te stellen. Dit zal gebeuren op zaterdag en tijdens evenementen. Of we die parkeerplaatsen huren of afkopen zijn we nog aan het bespreken met KBC.”

Florquin bleef nog op zijn honger zitten. “De adviesraad is dan wel positief, maar waren de handelaars van Koning Albertstraat ook op de hoogte? Overigens was een vertegenwoordiger van de koper aanwezig die avond en mocht mee advies geven. Deontologisch kan dit niet door de beugel. Het is zelfs een klacht waard bij de hogere overheid.”

“Uw partij zat vorig jaar in het schepencollege en keurde de verkoop mee goed”, kaatste Vande Reyde terug. “Toen stelde u niet voor om de handelaars inspraak te geven. Wees gerust, we hebben al het mogelijke gedaan om hen in te lichten. We schreven een brief en ik ben persoonlijk bij elk van hen langs geweest.”