Sinttocht bracht 1.200 euro op voor Warmste Week Tom Van de Weyer

06 december 2018

De klas van juf An van Freinetschool De Pit organiseerde op 24 november een Sinttocht ten voordele van de Warmste Week. Tijdens deze wandeling langs de Demerkade genoten de kinderen van sinterklaasverhalen, liedjes, dansjes en animatie. “We haalden maar liefst 1.200 euro op. Hiermee steunen we het verder onderzoek naar mucovisidose”, zegt juf An. “ We bedanken ook aan onze sponsors, die de Sinttocht mogelijk maakten: Kadulleke, Biscuiterie Stuckens en Circusschool Twist.”