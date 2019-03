Sieg De Doncker is publiekstrekker op Ladies City Deluxe Tom Van de Weyer

05 maart 2019

21u10 1 Diest Sieg De Doncker is dit jaar de aantrekkelijke BV tijdens de Ladies City Deluxe op zondag 31 maart. De acteur en presentator zal ter beschikking zijn voor selfies in de winkelstraten van Diest, die weer volstromen met overwegend vrouwelijke shoppers. De dames worden die dag verwend met winkelacties, modeshows en kortingen.

Voor deze zevende editie worden 1.500 goodiebags uitgedeeld. Vanaf 18 maart kan je je online inschrijven voor zo’n gratis goodiebag, vol spulletjes van plaatselijke winkeliers. Dit jaar maken tien deelnemers kans op een Golden goodiebag met onder meer cadeaubonnen.

De mannen hoeven Diest niet te mijden tijdens Ladies City Deluxe. Zij worden uitgenodigd in The Beer Chapel Mancave, in de Koning Albertstraat 16a. Van 13 tot 18 uur kan je genieten van bier en games of je kapsel onder handen laten nemen door barber Stiiv. De toegang is gratis.