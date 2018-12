Schutter ACV-kantoor ontoerekeningsvatbaar Burgerlijke partijen willen man in beroep voor Hof van Assisen krijgen Stefan Van de Weyer

21 december 2018

12u43 1 Diest De Leuvense Raadkamer heeft vrijdagvoormiddag beslist om de Pool S.H. (37) uit Rotselaar te interneren. Hij wordt verdacht van de moord op Sara Van Passel (38), loketmedewerkster van het ACV in de vakbondskantoren in Diest op 21 augustus 2017. De burgerlijke partijen gaan tegen deze beslissing in beroep om op die manier alsnog de verdachte doorverwezen te zien naar het Hof van Assisen. Ze vragen extra onderzoek.

Eerder werd de beslissing van de raadkamer in Leuven al enkele keren uitgesteld. Dat gebeurde in eerste instantie op verzoek van de drie burgerlijke partijen, de familie van het slachtoffer, het ACV en twee loketbedienden die getuige waren van de feiten en een traumatische ervaring beleefde. “De drie verschillende burgerlijke partijen vroegen de aanstelling van een college om te bekijken of de grondige maatregel van de internering een optie kan zijn. Dit op basis van een deskundigenverslag”, reageerde meester Philippe Daeninck eerder deze week. Volgens de verslagen van de deskundigen is de Pool, die nog in voorlopige hechtenis zit, ontoerekeningsvatbaar. Het parket vorderde de internering, een piste die de rechters op de Raadkamer uiteindelijk ook volgden.

“De raadkamer heeft de feiten bewezen verklaard en de internering gelast. Dit zoals werd gevorderd door het openbaar ministerie”, reageerde Sarah Callewaert van het Leuvense parket.

Daeninck en zijn collega’s hopen alsnog dat de zaak zal worden doorverwezen naar het Hof van Assisen waar buiten drie rechters een volksjury over het lot van de dertiger moet beslissen. Een behandeling door de correctionele rechtbank is niet mogelijk. “We gaan in hoger beroep tegen deze beslissing. We gaan ook bijkomend onderzoek vragen van deskundigen, dat werd ons eerder geweigerd. In onze optiek is het onderzoek niet deftig verlopen”, reageerde Daeninck, die het ACV vertegenwoordigde vrijdag. De familie van het slachtoffer tekende ook al beroep aan en verwacht wordt dat de raadsman van de twee loketbedienden hetzelfde doet.

Sebastian H. kwam op maandag 21 augustus 2017 om 11.45 uur het ACV-dienstenkantoor in de Koning Albertstraat in Diest binnen. Hij nam eerst een ticket, maar stapte dan naar de loketten en schoot een van de drie medewerkers neer met twee kogels. Ze overleed ter plaatse. Opvallend is dat de dader het slachtoffer lukraak uitkoos, hij kende haar niet. De dader richtte zijn wapen ook nog op één van de twee andere loketbedienden, maar gaf geen kick meer. “De klus is geklaard”, hoorden getuigen hem zeggen tijdens het verlaten van het kantoor. Later die dag gaf de man zich aan bij de politie. Hij handelde naar eigen zeggen uit wrok omdat de vakbond hem onvoldoende gesteund zou hebben na een arbeidsongeval en een twist met zijn vroegere werkgever. Tijdens zijn verhoor verklaarde hij dronken en depressief naar het ACV-kantoor te zijn gegaan. Hij liep al enkele maanden met het wapen rond. Tijdens het onderzoek stelde hij zich weinig bereidwillig op, hij weigerde onderdeel te zijn van de reconstructie.