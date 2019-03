Schrijfster Leine-Laura debuteert met helende sprookjes Tom Van de Weyer

13 maart 2019

18u04 0 Diest Marleen Dehouwer (52), ofwel Leine-Laura presenteert haar eerste boek ‘Het leven bruist eens draken verguisd’. De helende sprookjes en verhalende gedichten zijn intuïtief geschreven vanuit een relatiebreuk.

“Al heel mijn leven schrijf ik graag, maar ik had nooit iets gedaan met dit talent. In 2011 leerde ik intuïtief schrijven bij een dame uit Antwerpen die zich de Verhalenvrouw noemt. Als basis dienden gedichten die ik had geschreven tijdens een moeilijke relatie, die uiteindelijk na zes jaar stuk liep”, vertelt Leine-Laura. “In die periode voelde ik me niet meer vrij en stroomde de energie uit me weg. Aanvankelijk had ik dit boek voor mezelf geschreven, maar het kan ook louterend zijn voor andere volwassenen die met gelijkaardige problemen worstelen.”

De illustraties zijn van Messalina Lotigiers, de dochter van zanger Helmut Lotti. “Ik kwam bij haar terecht via een kennis. Messalina volgde kunstacademie. Het is eerste keer dat ze met haar werk naar buiten treedt.”

Het boek is uitgegeven bij Boek-Scout en kost 20,50 euro. Het is te koop in de gekende webwinkels en ook bij de schrijfster thuis in de Leuvensesteenweg 148.