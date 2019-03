Scholen van Korzo sluiten, Kinderkosmos voorziet opvang tijdens staking van woensdag Tom Van de Weyer

19 maart 2019

De staking van de schoolvakbonden van woensdag heeft ook gevolgen in het Hageland. De basisscholen van Waanrode en Trip Trap Kortenaken zijn net als de meeste scholen van de groep Korzo woensdag gesloten. Van de groep Kinderkosmos is enkel de Warandeschool in Diest gesloten. In de negen andere scholen van de Kinderkosmos wordt noodopvang voorzien. In de scholengroepen Adite en KSD zijn woensdag alle scholen open. In basisschool Zonnedorp in Aarschot zullen geen lessen gegeven worden, maar is er opvang voorzien. In het Atheneum KAMSA in Aarschot gaan enkele leerkrachten staken, maar dat heeft weinig invloed op het gewone lessenrooster.