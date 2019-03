Scholen krijgen Vlaamse subsidies voor vernieuwing gebouwen Tom Van de Weyer

21 maart 2019

17u47 0 Diest AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kent 1,4 miljoen euro subsidies toe aan vijftien scholen in Vlaams-Brabant. Scholen in Diest en Tienen krijgen geld voor vernieuwingswerken aan hun gebouwen.

De Vrije Technische Instituten Voorzienigheid en Mariëndaal en de Humaniora Voorzienigheid in Diest krijgen samen 260.923 euro subsidies voor hun verbouwingen. De scholengroep KSD bouwt werkhuizen om tot klaslokalen.

De Vrije Basisschool Sint-Jozef in Tienen krijgt 115.000 euro voor het verbouwen van een cultureel centrum tot volwaardige klaslokalen. Het Damiaaninstituut in Aarschot krijgt 17.878 euro voor verbouwingswerken aan de brandveiligheid.

“De voorbije jaren werd een inhaalbeweging ingezet om de schoolgebouwen in Vlaanderen en Brussel te vernieuwen”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). “In 2019 gaat dit verder. In meer dan negen van de tien Vlaamse en Brusselse gemeenten staat een nieuwe of vernieuwde school. In heel Vlaanderen geven we 26 miljoen euro voor de modernisering onderwijsinfrastructuur.”