Schaffen leeft rijdt naar WK veldrijden 02u29 0

De werkgroep Schaffen Leeft trekt op zondag 4 februari met de bus naar het WK Veldrijden in Valkenburg. De bus vertrekt om 8.30 uur aan café het Gildenhuis en houdt ook nog halt aan café De Vleugt in Schaffen (8.40 uur) en aan café de Nachtmis in Meldert (8.45 uur). Voor de busreis, drank gedurende de heen- en terugrit, en je inkomticket voor het WK, bedraagt de prijs 50 euro. Inschrijven kan in de voornoemde cafés of via mail naar joeri@schaffenleeft.be (VDWT)