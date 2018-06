Schaffen Classic showt oldtimers 05 juni 2018

De oldtimerhappening Schaffen Classic gaat door op zondag 24 juni van 10 tot 19 uur. Op het Sint-Hubertusplein staan meer dan 300 oude wagens en motorfietsen. Er zijn live-optredens van onder andere The Milkmen en de Jazzoline Sisters. Je kan een rondrit maken met een voertuig of moto en de overdekte retromarkt bezoeken. De toegang is gratis. Meer info via www.schaffenclassic.be of bestuur@schaffenclassic.be. (VDWT)