Sauna La Nostra Vita viert 10-jarig jubileum Tom Van de Weyer

28 november 2018

18u35 0

Sauna en wellness La Nostra Vita in Molenstede bestaat 10 jaar. Uitbaters Gunther Van Hemelen en Leen Maes grepen dit jubileum aan voor enkele vernieuwingen. “Onze vaste klanten die al tien jaar komen willen we de jongste trends aanbieden. Daarom werd de stoomcabine binnen vervangen door een sauna van 50 graden met zoutsteen, wat erg helend is voor het lichaam. Buiten op de weide werden een nieuwe opgietsauna gebouwd, een stoomcabine en nieuwe douches.”

“De hele maand december geven we kortingen. We hanteren de prijzen van tien jaar geleden. Voor een daginkom betaal je geen 24 maar 18 euro. Als je in december een 10-beurtenkaart koopt, betaal je 165 euro in plaats van 195. Behalve een dagje sauna kan hier ook terecht voor gelaatsverzorging en beautybehandelingen.” Info op www.lanostravita.be