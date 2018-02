RZ Tienen zit stampvol: opnamestop afgekondigd 21 februari 2018

02u32 0 Diest De 278 bedden in het Regionaal Ziekenhuis van Tienen zijn allemaal volzet. Enerzijds zijn er veel chirurgische ingrepen en anderzijds zijn er veel opnames van patiënten met griepgerelateerde aandoeningen en luchtwegproblemen. "We hebben al tien dagen op rij een opnamestop voor alle disciplines", zegt hoofdarts Luc Belmans.

Een opnamestop houdt in dat de ambulancediensten patiënten buiten de MUG-regio van Tienen niet naar het RZ Tienen zullen overbrengen. De 100-centrale bekijkt voor elke oproep waar er plaats is. "Op zowat alle afdelingen liggen alle bedden vol, ook op de kinderafdeling", zegt hoofdarts Belmans.





Griepepidemie

"We schuiven patiënten na de acute fase van hun aandoening door naar andere verpleegafdelingen om plaats te maken op de afdelingen geneeskunde, telemetrie en intensieve zorgen. Desondanks deze maatregel hebben we de laatste dagen al een aantal kritieke patiënten moeten overbrengen naar andere ziekenhuizen omdat we geen vrij bed vonden. Het probleem is dat alle ziekenhuizen nu erg vol zijn door de griepepidemie. Als er geen plaats is in een ander ziekenhuis, kan het dus zijn dat patiënten de nacht moeten doorbrengen in een kamer op de spoedafdeling, De situatie wordt van uur tot uur bekeken. De drukte heeft ook een impact op de wachttijden op de dienst spoedgevallen."





In het AZ Diest neemt de drukte ook toe.





"De laatste dagen krijgen we op de spoedafdeling veel kwetsbare mensen binnen, bejaarden en longpatiënten bij wie de griep voor bijkomende complicaties zorgen", zegt hoofdarts Werner Spileers. "Patiënten die enkel de symptomen van griep vertonen, kunnen terecht bij de huisarts. Elk jaar zien we rond deze periode een piek van opnames door complicaties bij griep. Vooralsnog hebben we de situatie in de hand. Het ziekenhuis heeft een capaciteit van zo'n 250 bedden. Er zijn momenteel nog enkele bedden beschikbaar, maar van een opnamestop is nog geen sprake." (VDWT/VDT)