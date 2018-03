Rush op goodiebags doet site 'Ladies City Deluxe' crashen 08 maart 2018

02u33 0 Diest De online registratie voor de gratis goodiebags van 'Ladies City Deluxe' is maandagavond in de soep gedraaid. Te veel gegadigden hadden zich tegelijk op de site www.ladiescitydeluxe gemeld voor de 1.500 tassen met drankjes, gadgets en verzorgingsproducten.

Het liep maandag om 20 uur zo storm dat de site vastliep na 120 registraties. "Net nu we voor het eerst met een provider uit eigen gemeente werken, EventSquare uit Molenstede", zegt centrummanager Joachim Vancluysen. "Binnen het halfuur waren 2.500 bezoekers op de site. Dit kon de provider niet slikken en we moesten de registratie stopzetten. EventSquare kan het technisch probleem pas tegen donderdag oplossen. Vorige jaren deden we beroep op het Nederlandse Eventbrite. Dat verliep steeds vlekkeloos. We hebben gekozen om opnieuw met hen verder te gaan."





Dinsdagavond ging de registratie weer online. In mum van tijd waren de goodiebags de deur uit.





Met Ladies City Deluxe wil Diest Handelt het winkelcentrum promoten voor een breed publiek buiten de regio. Zondag van 12.3 tot 18 uur kunnen winkelende dames hun hartje ophalen. De handelaars geven kortingen en attenties. In 15 winkels krijg je bij aankoop een bon waarmee je kans maakt op een duoreis naar Ibiza. Om 17.30 uur wordt er de gelukkige winnaar uitgeloot in de Lakenhalle, die wordt omgedoopt tot Ladies Village. Er is een lounge met bubbels en hapjes en verschillende standhouders. Op de Grote Markt worden vier modeshow gelopen tussen 13.30 en 16.30 uur. De mannelijke vipgasten dit jaar zijn James Cooke en Viktor Verhulst. Vanaf 15 uur wandelen zij door het centrum en gaan langs bij handelaars. (VDWT)