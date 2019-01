Rotary Diest sponsort infomobiel van Te Gek!? Bus verspreidt informatie over psychische problemen in heel Vlaanderen Tom Van de Weyer

21 januari 2019

17u59 0 Diest De infomobiel van Te Gek!? stond maandag op de speelplaats van Middenschool De Prins. De bus rijdt heel Vlaanderen rond en bezoekt scholen en verenigingen om informatie te geven over psychische problemen en om dit taboe bespreekbaar te maken. Rotary Diest steunt het project drie jaar met minstens 10.000 euro en wil het bereik van de bus vergroten.

Ervaringsdeskundige Hanne Evenepoel kampte zelf met psychische problemen. Zij is de spreker die in de bus presentaties geeft. Dat deed ze ook voor enkele klassen van De Prins. “Momenteel rijd ik 40 dagen per jaar rond, maar we willen nog zeker de helft meer presentaties geven, ook in lagere scholen en in de eerste graad van het middelbaar.”

De Rotary Club van Diest sponsort de bus voor minstens drie jaar, die voor 180.000 euro werd gekocht dankzij de Rode Neuzenactie. “De infomobiel heeft een uitklapbaar podium, een kleine radiostudio en 25 stoelen voor publiek. De verwarming en verlichting moeten nog op punt worden gebracht”, zegt Bert Kriekemans, voorzitter van Roraty Diest. “We kunnen nog een vaste chauffeur gebruiken om Hanne naar al die bestemmingen in Vlaanderen te rijden. We zijn trouwens nog op zoek naar een veilige standplaats in Diest of omgeving.”

Op zaterdag 16 maart organiseert Rotary Diest de Nacht van Te Gek!? in CC Den Amer. Roel Vanderstukken en de Corsari’s treden er op met een afterparty. De opbrengst gaat naar de werking van de infomobiel. Info via www.diest.rotary1630.org