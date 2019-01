Rotary Diest houdt Nacht van Te Gek!? VDWT

24 januari 2019

16u12 0

Rotary Diest presenteert de ‘Nacht van Te Gek!?’ op zaterdag 16 maart in CC Den Amer, Nijverheidslaan 24. Roel Vanderstukken en de Corsari’s treden op. Nadien is er een afterparty met dj Sven Lambrechts. De opbrengst gaat naar de infomobiel, de bus van Te Gek!? die langs scholen en verenigingen rijdt om informatie te geven over psychische problemen en geestelijke gezondheid. Tickets zijn verkrijgbaar in Wijnbar Violet (Diest), Level 8 (Scherpenheuvel) en De Pallieter (Bekkevoort) of op www.diest.rotary1630.org.