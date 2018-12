Restaurantrecensie: Koharu Tom Van de Weyer

10 december 2018

19u59 1 Diest Diestse foodies verheugden zich al lang op een eerste sushirestaurant. Deze zomer werd hun wachten eindelijk beloond. Uitbater Bishnu Prasad Tiwari had voordien een brasserie in Boortmeerbeek, maar ging zich verdiepen in de Japanse eetkunst. In Portugal vond hij een gediplomeerde sushichef en nam hem mee naar de Oranjestad. In het centrum vonden ze het historisch pand ’t Gestoef, het geboortehuis van burgemeester Jan Laurys. Sinds juli kan je hier lekker verse sushi eten.

Het interieur is nogal donker, maar het vat een gepast Oosters sfeertje. Aanschuiven met de rug naar elkaar is moeilijk zonder andere gasten aan te stoten. Wanneer de planken met gerechten worden geserveerd moet je wat schaken met het tafelgerei om plaats te hebben. De presentatie is zoals het hoort, met soyasaus, gemarineerde gember en wasabipasta als condimenten.

Als voorgerecht kiezen we een klassieker uit de Aziatische keuken, gestoomde dim sum in een mandje, met kip en met garnaal. De dumplings zijn juist gevouwen, het deeg niet te dik en het wordt geen kleffe pap tijdens het kauwen. De dim sums met garnaal smaken goed af, die met kip zijn aan de flauwe kant.

Daarna maken we een combinatie van proevertjes. Sashimi is een goede toets voor de versheid van de producten. De plakjes zalm en tonijn zijn mals, zonder verkleurde randjes. De combo met tempura (sushi’s met een krokant jasje eromheen en kort gefrituurd) bevat enkele van de soorten vis die je in de toonbank vindt: paling, makreel, tonijn, scampi. Elke sushi is compact en bedeeld met voldoende vis, zonder overdaad aan rijst. De nori is gelukkig geen taai velletje. Ook de ‘dragon roll’ met stipjes pikante mayonaise erop levert tien fijne pralines.

De vrouw des huizes is alleraardigst. We bestellen een kleine portie noedels, maar die vergeet ze gewoon. Pas na het afruimen herinnert ze het zich en komt zich verontschuldigen. Een sesamijsje kan er echt niet meer bij, maar een verse muntthee nog wel.

Aarschot heeft met Shokudo nog steeds de populairste sushibar van het Hageland, maar Diest spreekt met Koharu (‘zonnige lente’) ook een woordje mee. Voor een gelijkwaardige prijs heb je in ’t voormalig Gestoef net zo fijne sushi gegeten en kom je meer dan voldaan buiten. Het publiek zal zijn weg ernaartoe nog wel vinden.

Koharu

Felix Moonsstraat 2A

3290 Diest

013 30 05 08

www.koharu.be

Openingsuren:

Dinsdag tot en met zondag: 12 tot 14.30 uur en van 17.30 tot 22 uur

Maandag gesloten

Voorgerecht: 7-9 euro

Gevarieerde schotel van 20 stuks voor één persoon: 35 euro

Nagerecht: 7 euro

Eten: 8/10

Bediening: 8/10

Comfort: 7/10