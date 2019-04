Refashion houdt uitverkoop van hippe mode-items Zo goed als nieuwe jurkjes van Natalia of je favoriete fashionfanaat aan schappelijke prijs uit de kiezen op de Citadel Tom Van de Weyer

11 april 2019

16u45 3 Diest Tijdens de Refashion Days kan je dit weekend gouden koopjes doen in de loods Piket op de Citadel. 43 modebloggers, fashionista’s en influencers, waaronder Natalia, houden een grote uitverkoop van zo’n 4.000 tot 5.000 kledingstukken, schoenen en handtassen.

“De stukken zijn nagelnieuw of hooguit een enkele keer gedragen”, zeggen organisatoren Anneleen Meurs en Elke Vanbrusselt. “Sommige modefanaten kopen een hip kledingstuk, fotograferen zichzelf erin en zetten het daarna weer te koop. Zo’n opruiming van de kleerkast gaat gewoonlijk bij hen thuis door. Wij hebben ook met die gedachte gespeeld, toen we besloten om een groot publiek aan te spreken door de collecties van fashionista’s hier bij elkaar te brengen.”

“Zangeres Natalia biedt 100 kledingstukken aan. Het zijn schoenen en jurken die ze gedragen heeft tijdens uitzendingen van The Voice, de MIA’s en bij optredens. Ze heeft ze zelf gelabeld met de prijs en haar handtekening. De volgers van Remke Vander Gucht zullen hier ook hun gading vinden. Dit jaar hebben we gedacht aan het publiek met een maatje meer. Het plusmodel Sharon Grobben heeft een aantal stukken in de aanbieding.”

“De aanbieders geven geen acte de présence op de verkoop. De stukken zijn vooraf door hen geprijsd. Voor elke portemonnee zit er wat bij. De prijzen variëren van twee euro tot bijna tweeduizend euro voor de duurdere merken. Vorig jaar, tijdens de eerste editie op de Citadel raakte het leeuwendeel verkocht. De overschot komen de aanbieders terughalen of ze schenken ze aan een goed doel.”

Voor de aankleding van hun evenement krijgen de dames steun van sponsors en handelaars in Diest. “Donderdagavond staat een goodiebag klaar voor de eerste 250 bezoekers die een aankoop doen vanaf 15 euro. Biscuiterie Stuckens heeft voor dit weekend een speciaal Refashion-gebakje ontwerpen. Het is verkrijgbaar hier op het terras. Theewinkel Thee & Dingetjes komt met een beautyshot, een bijzonder drankje. De Diestse blogster Yentl Keuppens komt zondagnamiddag langs voor een signeersessie van haar nieuwe boek.”

Donderdag worden de Refashion Days geopend, van 19 tot 21 uur. Vrijdag is het open van 17 tot 21 uur, zaterdag van 14 tot 18 uur en zondag van 12 tot 16 uur.

Meer info op www.refashion.be