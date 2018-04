Raadslid Lenseclaes neemt ontslag 25 april 2018

02u48 0 Diest Lizzy Lenseclaes (41) neemt ontslag als gemeenteraadslid van N-VA.

"Deze beslissing neem ik niet om persoonlijke, maar om principiële redenen", zegt ze. "Ik vind dat de partij geen vernieuwing meer voorstaat en was erg ontgoocheld in de manier waarop onze voornaamste kandidaten van de kieslijst werden voorgesteld. Er waren maar twee vrouwen aanwezig op de presentatie. "





Lenseclaes zat sinds februari 2013 in de gemeenteraad. "Ik stel me niet meer kandidaat voor verkiezingen. Ik blijf de politiek van Diest wel op de voet volgen." Ze wordt opgevolgd door Godelieve Sels (67), fractievoorzitter van N-VA in de OCMW-raad. Maandag legde Sels de eed af.





(VDWT)