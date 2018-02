Puuur opent nieuw kantoor in hartje Diest 21 februari 2018

02u32 0 Diest De poetsdienst 'Puuur' opent haar nieuwe kantoor in de Koning Albertstraat. Puuur heeft al 20 kantoren in Vlaanderen en zendt dagelijks 3.200 huishoudhulpen uit om bij 20.000 klanten thuis te poetsen, strijken, boodschappen te doen of een maaltijd te bereiden.

"In 2009 begonnen we ons kantoor in Tessenderlo", zegt Monique Swinnen, voorzitter van Puuur. "We groeiden al snel uit naar 120 huishoudhulpen voor 800 klanten in de omgeving en moesten op zoek naar een groter pand. Dat vonden we in de Koning Albertstraat, tussen allerlei trendy zaken. We zitten hier bovendien vlakbij de VDAB die onze werkkrachten opleidt. De komende maanden hebben we plaats om nog eens 25 poetshulpen aan het werk te zetten."





In het Hageland heeft Puuur kantoren in Aarschot en Tienen. Het nieuwe kantoor in Diest wordt gerund door Daisy Verstrepen, coördinator Sofie Bonroy en medewerker Cindy Exelmans. "Wij bieden met Puuur een heel bijzondere job", klinkt het. "Het is een witte job in de poetssector en biedt sociale bescherming. Alle leeftijden zijn bij ons welkom. Voor ons werken mensen van 69 nationaliteiten." (VDWT)