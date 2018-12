Publiekslieveling Renéke gaat met pensioen “Ik zei tegen iedereen goedendag. Dat kost niets” Tom Van de Weyer

13 december 2018

17u07 0 Diest Stadsarbeider René Pauwels (61) gaat met pensioen na twintig jaar trouwe dienst. “Ik heb Diest niet alleen proper achtergelaten, maar heb de stad ook wat vriendelijkheid willen geven.”

Renéke is een volksfiguur en wordt door werkelijk iedereen op straat aangeklampt en gefeliciteerd, van de oudere generatie tot de schoolgaande jeugd. “Ik zeg altijd goeiedag tegen iedere voorbijganger. Dat kost niets.” Hij kreeg al die jaren veel waardering terug voor zijn werk.

“Een stad als Diest moet er piekfijn bijliggen. Dat was mijn verantwoordelijkheid. Mijn schoonmaakronde begon steeds op de Grote Markt, het uithangbord voor de horeca en de winkels. Elke dag stapte ik acht tot tien kilometer met mijn karretje, weer of geen weer. Het gekste wat ik al gevonden heb aan afval? Dameslingerie en onderbroeken in de grot in het Cerckelpark, gebruikte condooms en helaas ook drugsspuiten.”

“Burgemeester Tony Smets ben ik eeuwig dankbaar dat ik destijds bij de stad mocht beginnen. Daarvoor werkte ik met losse contracten als onderhoudsman, onder andere bij de Halve Maan en IGO Leuven.”

“Tot mijn 50ste was ik vrijgezel, levensgenieter en ging veel op stap. Toen vond ik dat het roer om moest en ging in Scherpenheuvel een kaarsje branden opdat ik eindelijk een goede vrouw mocht vinden. Amper enkele maanden later kwam ik de ware tegen, gewoon op straat toen ik aan het werk was.”

De Zuid-Afrikaanse Cathleen Galand (76) was in Diest op bezoek bij haar dochter. De vlam sloeg meteen over. Het paar trouwde in 2008. Cathleen heeft vijf dochters en 13 kleinkinderen, die René allemaal ‘bompa’ noemen. “Sinds ik Cathy vond gaan we elke zondag samen naar de kerk. Daarvoor was ik nauwelijks in een kerk binnen geweest (lacht).”

“Ik had nog tot mijn 65 kunnen werken, maar ik heb Cathy beloofd dat ik voor haar eerder zou stoppen. Je moet nog wat van het leven kunnen genieten. Dat heb ik ook gezegd tegen burgemeester Jan Laurys en hij gaf me gelijk. De eerste dagen zal het toch pijn doen om niet meer te werken. Ik ben graag buiten en moet in beweging blijven. Tijdens mijn pensioen zal ik nog veel op wandel zijn in Diest.”

“De stad is er in twintig jaar een stuk properder op geworden, al is het jammer dat de mentaliteit van de mensen aan het veranderen is. Vroeger was een goeiendag nog aanleiding tot een gesprek, maar tegenwoordig hebben de mensen veel minder tijd voor een babbel.”

Renéke heeft zijn hart verloren aan Zuid-Afrika. “Maandag vertrekken we weer naar ginder voor een maand. We bereiden onze definitieve verhuis voor. Ik zou graag wonen aan het strand van Muizenberg, vlakbij Kaapstad.”

Mijn mooiste herinnering is dat ik dankzij dit werk altijd onder de mensen mocht komen. Ik kan niet zonder gezelschap. Mijn kerstwens voor Diest is dat mijn jonge opvolger het net zo goed mag doen als ik en de stad proper blijft. Ze verdient dat.”