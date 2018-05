Provincie geeft vergunning voor nieuwe windturbine nabij E314 08 mei 2018

02u25 0 Diest De provincie Vlaams-Brabant heeft een omgevingsvergunning toegekend voor de bouw van een windturbine in het industrieterrein van Webbekom, langs de E314.

Energieleverancier Aspiravi zal de turbine plaatsen en uitbaten op de terreinen van rolluikenfabrikant Harol in het industriepark, op de grens tussen Diest en Halen. Langs het traject van de E314 staan sinds 2011 al tien windturbines van Aspiravi. De nieuwe turbine heeft een vermogen van 3,6 megawatt en voorziet 2.000 gezinnen van stroom. Het dichtst bijzijnde woongebied is op 655 meter.





"De geluidsnormen en regelgeving inzake slagschaduw worden dag en nacht nageleefd", zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor leefmilieu en duurzaamheid. "In totaal zijn in Vlaams-Brabant 63 dossiers lopende voor turbines in Vlaams-Brabant, waarvan 24 al effectief operationeel zijn. Willen we klimaatneutraal worden tegen 2040, dan moeten we verder in alternatieve energiebronnen investeren. Het doel is 80 tot 95% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2011."





Wanneer de turbine in Webbekom gezet wordt, is nog niet bepaald. Eerst loopt nog een openbaar onderzoek. In de zomer begint Aspiravi met de bouw van twee turbines nabij de E314, aan het afrittencomplex in Bekkevoort en in de Ballaarstraat in Scherpenheuvel-Zichem. (VDWT)