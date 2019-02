Protestactie tegen kappen van bomen op Langenberg Vrijdagnamiddag plannen actievoerders bijeenkomst Tom Van de Weyer

28 februari 2019

15u57 0 Diest Voor de heraanleg van de haarspeldbocht op de Turnhoutsebaan worden volgende week heel wat hoge bomen gekapt. De werken starten maandag. Een actiecomité is opgestaan, onder leiding van twee dames. De stad Diest overweegt om als compensatie elders bomen bij te planten.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat de scherpe bocht rechttrekken in de N127, de baan die door de bevolking ook Langenberg wordt genoemd. De gewestweg krijgt nieuwe riolering, nieuwe bushaltes en aan weerzijden worden fietspaden gelegd, los van de rijbaan. Het tracé wordt veel breder en daarvoor moeten de komende weken heel wat hoge inlandse bomen sneuvelen.

“Het raakt ons dat die bomen verdwijnen”, zegt Laetitia Tilliet, moeder van drie kinderen. Ze woont vlakbij de Langenberg. “De bomen zijn erg oud en de heuvel is als een poort naar de stad. We begrijpen dat de verkeersveiligheid moet verhoogd worden, maar je mag de natuur niet zodanig verminken.”

Samen met Sophia Govaerts uit Geel trok Tilliet een protestactie op gang die aanhang wint. Ze lanceerden woensdagavond een online petitie, die al door 290 mensen werd ondertekend.

“Donderdag zijn we gaan praten met burgemeester De Graef. Hij zei dat de werken al twee jaar gepland stonden. De beslissing van het AWV kan niet worden teruggedraaid, maar de stad zegt dat ze inspanningen zal doen om in de toekomst zo veel mogelijk groen te behouden.”

Raadslid Miet Dirix (Groen Diest) vroeg maandag in de gemeenteraad of de stad de gekapte bomen op de Turnhoutsebaan kan compenseren. “Ook bij andere bouwplannen zoals aan het station, zal groen moeten wijken voor verharding. Kan er in Diest geen openbaar domein ter beschikking worden gesteld om bomen te planten?”

Schepen van Milieu Rick Brans (Open Diest) laat weten dat de kap juridisch niet meer tegen te houden is, maar hij overweegt wel om op andere plaatsen bomen bij te planten als compensatie. Er wordt onder andere gedacht aan de Omer Vanaudenhovelaan, en een samenwerking met het Regionaal Landschap.

Vrijdagnamiddag plannen Tilliet en Govaerts op de Langenberg een bijeenkomst voor actievoerders. “We beseffen dat het voor deze bomen te laat is, maar willen toch de groene wind die onlangs over Diest waaide weer laten opsteken. Op 14 februari liepen bijna 2.000 scholieren mee in de klimaatmars met als één van de voornaamste slogans dat bomen gespaard moeten blijven. We hopen vrijdag op zo’n vijftig demonstranten.”