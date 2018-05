Proces drugsbende stilgelegd 16 mei 2018

02u40 0 Diest In de Leuvense rechtbank werd het proces rond de veertienkoppige drugsbende met vertakkingen tot bij de Hells Angels in Brazilië, gisteren stilgelegd.

De advocaat van de 50-jarige K.G. uit Diest legde bij aanvang van het proces een verzoekschrift neer om de rechtbank te wraken. Het proces wordt gevoerd door drie rechters, maar die zouden zich in een eerder vonnis over één van de tenlasteleggingen uitgesproken hebben zonder dat de raadsman van G. de kans kregen om een verdediging te formuleren. De advocaat eist nu een nieuwe zetelsamenstelling van de rechtbank. Morgen zal het duidelijk worden of er op die vraag ingegaan wordt.





Het proces sleept intussen al vier jaar aan, nadat de bende dankzij een undercoveroperatie opgerold kon worden. Spil van het handeltje was een café in Schaffen, dat uitgebaat werd door K.G. De veertien beklaagen - mannen en vrouwen tussen 40 en 60 jaar uit heel Vlaanderen - riskeren celstraffen tot zes jaar voor grootschalige handel in amfetamines, cannabis, xtc en cocaïne.





(KAR)