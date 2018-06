Potentiële inbrekers opgepakt 08 juni 2018

02u48 0

Op de Leuvensesteenweg in Diest is gisternacht rond 2 uur een voertuig uit het verkeer gehaald. Dat gebeurde aanvankelijk omdat de nummerplaat niet in overeenstemming was met het voertuig. Bij controle werd vastgesteld dat de inzittenden internationaal geseind stonden. In het voertuig werd bezwarend materiaal aangetroffen dat kan doen vermoeden dat het om inbrekers gaat. Beide personen werden gearresteerd. Of ze gelinkt kunnen worden aan eerdere inbraken zal verder onderzoek moeten uitmaken. (KBG)