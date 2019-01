Politiek debat in scholengroep Adite overtuigt helft van de leerlingen Tom Van de Weyer

18 januari 2019

16u55 0 Diest Scholengroep Adite organiseerde vrijdag een politiek kopstukkendebat in CC Den Amer. An Moerenhout (Groen), John Crombez (sp.a), Koen Geens (CD&V), Gwendolyn Rutten (Open Vld), Peter Persyn (N-VA) en Sam Van Rooy (Vlaams Belang) kruisten de degens onder leiding van moderator Dirk Roelens, hoofdredacteur van ROB-tv.

425 leerlingen waren aandachtige toehoorder in de zaal. “Ze hadden vooraf hun vragen voor de politici genoteerd. Op 26 mei zullen ze voor het eerst moeten gaan stemmen”, zegt leraar en initiatiefnemer Stefan Joosten. “Slechts 33% procent van de jeugd heeft vertrouwen of interesse in politiek. We proberen hen vandaag er wat dichter bij te betrekken.”

Twee thema’s die jongeren na aan het hart liggen werden besproken: migratie en klimaat. Bij migratie vlogen de politici elkaar flink in de haren en werden de meningen uitvergroot. “Laat ons stoppen met kibbelen. Het doel is om hier een goede beurt te maken”, merkte Persyn op. De definitie van wat een migrant nu eigenlijk is werd uitgesponnen, wat soms tot geestige anekdotes leidde. De beide oma’s van Rutten zijn Nederlandse, Van Rooy is getrouwd met een allochtone en ook de overgrootmoeder van Geens’ echtgenote kwam van elders. Voor klimaat bleef maar weinig tijd meer over, maar de toon werd bezinnend. Ieder had wel een concreet voorstel om de aarde alsnog te redden.

“We hebben onze bezorgdheden kenbaar gemaakt aan de politici. Hebben onze jongeren nu wat meer interesse gekregen in de politiek”, vroeg algemeen directeur Gert Van Passel op het einde. Ongeveer de helft in de zaal bleef rechtstaan. Alexandra Smarandescu, voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, deed nog een oproep. “Wij zijn de nieuwe generatie, mondig en kritisch. Laat jullie stem horen, net als die 12.000 betogers donderdag in Brussel.”