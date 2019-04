Politie zoekt getuigen of tips die kunnen leiden naar dierenbeul die kat aan boom hing Kristien Bollen

10 april 2019

17u13 0 Diest In de Diestse deelgemeente Webbekom heeft een dierenbeul aan de Oude Baan ongezien gruwelijk toegeslagen. Kat Jefke werd opgehangen aan een boom in de tuin van zijn baasjes. De dader maakte gebruik van de afwezigheid van de bewoners om toe te slaan.

Het was een buurman die maandag in de late namiddag, samen met de kinderen van het gezin van Jefke, de gruwelijke ontdekking deed toen ze de kippen gingen voederen. Jefke, de huiskat van bijna twee jaar hing opgehangen aan een koord in een boom, op zowat twee meter hoogte.

“Dit is zeer duidelijk kwaad opzet”, klinkt het bij de politie. “We hielden intussen een buurtonderzoek , maar voorlopig hebben we geen enkel spoor. Er is ook geen link met andere feiten zoals vergiftiging of dierenmishandeling. Het is een uniek geval, maar wel zware feiten. De dader is ook bewust de tuin binnengedrongen, die was afgesloten met een poortje.”

De baasjes van Jefke zijn er het hart van in. “Jefke zou in augustus twee jaar worden. De kids zijn enorm verdrietig en boos. Jef was een hele lieve kat. Iedereen was zijn vriend al liet hij zich niet graag oppakken door vreemden. Enkel tegen de dierenarts kon hij al een ‘kwaad’ zijn. Voor de kinderen is dit een enorm gemis, hij was hun vriend en steun. Hopelijk kan men de dader vatten.”

“Alle tips of informatie die ons naar de eventuele dader kan leiden zijn zeker welkom. Mensen kunnen ons bereiken op het telefoonnummer 013 350 500 of reageren via mail pz.demerdal@police.belgium.eu. Hopelijk heeft iemand wel een bruikbare tip, zo een zware dierenmishandeling willen we niet onbestraft laten.”