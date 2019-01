Politie voert anoniem controles uit Kristien Bollen

22 januari 2019

Drie anonieme voertuigen hielden gisteren controles in bars op het grondgebied van pz Demerdal-DSZ. Tijdens hun patrouilles kwamen nog andere feiten aan het licht. Vier bars werden gecontroleerd in Diest. Hierbij werden geen inbreuken vastgesteld. Een man die geseind stond omdat hij zijn elektronisch toezicht niet naleefde werd van straat gehaald en overgebracht naar de gevangenis van Hasselt.

Een buurtbewoner meldde dat er zich een verdacht voertuig met Franse nummerplaat ophield in de Koestraat in Scherpenheuvel, met 2 inzittenden aan boord. Bij een patrouille werd het voertuig aangetroffen, maar was er nog slechts 1 persoon aanwezig. Het voertuig werd ter plaatse grondig gecontroleerd en de bestuurder werd naar het commissariaat overgebracht voor grondige controle. Nadien voerden ploegen in burger een 2 uur durende observatie uit om de tweede persoon te onderscheppen, maar deze werd niet meer teruggevonden.