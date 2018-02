Politie vindt anabole steroïden 08 februari 2018

02u24 0

Tijdens de controle van een voertuig op de Wezelbaan in Schaffen heeft de politie in de nacht van dinsdag op woensdag omstreeks 0.30 uur een verdacht zakje aangetroffen. De passagier, een 24-jarige man uit Beringen, gaf al snel toe dat er anabole steroïden in zaten. De agenten vonden ook nog twee spuiten en een flesje Methenolone.





(KBG)