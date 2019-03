Politie onderschept Jaguar met roekeloos rijgedrag Kristien Bollen

15 maart 2019

18u12 0

Drie medewerkers van de lokale politiedienst Demerdal-DSZ waren deze week elke dag vroeg op weg van Diest naar Asse om er een gespecialiseerde opleiding met betrekking tot de controle van het vervoer van gevaarlijke stoffen te volgen (ADR).

Woensdag werd op de E314 hun aandacht getrokken door een personenwagen Jaguar met roekeloos rijgedrag. Zij waren echter niet in de mogelijkheid om het te intercepteren. Gisteren werden ze ’s ochtends opnieuw geconfronteerd met dezelfde wagen: hij maakte gebruik van de pechstrook om in te halen, reed over de verdrijvingsvakken en haalde meerdere keren rechts in. Nu slaagden ze er wel in om het voertuig uit het verkeer te halen. Lastens de bestuurder, een 34-jarige man uit Leuven, werd een proces-verbaal opgesteld

Meer over E314

Diest

Demerdal-DSZ

Leuven

Asse

Jaguar