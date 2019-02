Politie in burger vindt cannabis bij nachtelijke controle Kristien Bollen

03 februari 2019

Politie Demerdal DSZ hield dit weekend specifieke controles met de inzet van ploegen in burger. Twee bestuurders werden gecontroleerd die geseind stonden voor een betekening van het verval van het recht op sturen. Rond middernacht werden acht personen aan een grondige controle onderworpen in park Cerkel te Diest. In hun onmiddellijke buurt werd een gebruikershoeveelheid cannabis aangetroffen. Een 49-jarige vrouw uit Laakdal moest haar rijbewijs voor 15 dagen inleveren toen ze gecontroleerd werd op de Leuvensesteenweg en er vastgesteld werd dat ze positief scoorde op de speekseltest (drugs).