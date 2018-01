Politie controleert jongeren op drugsbezit 24 januari 2018

02u29 0 Diest De politie en inspecteurs van De Lijn hebben gisteren een groot aantal schoolgaande jongeren gecontroleerd in Diest.

's Ochtends was er een controle van jongeren op het openbaar vervoer. Omstreeks 8 uur werden ter hoogte van de Leuvensepoort elf bussen afgeleid naar de Commissaris Neyskenslaan, waar de controle plaatsvond. Inspecteurs van De Lijn controleerden de vervoersbewijzen, terwijl drie drugshonden aan het snuffelen gingen. Eén reiziger bleek geen geldig vervoersbewijs te hebben en kreeg een pv. Twee jongeren hadden een gebruikershoeveelheid drugs bij zich. Op hetzelfde moment was er ook een kleinschalige controle in het station van Diest, waarbij een tiental jongeren gecontroleerd werd. Of hier ook iemand betrapt werd, is niet duidelijk.





's Middags was er een controle in voornamelijk de parken in de stad, zoals het Warandepark en park Cerckel. Zo'n zeventig jongeren werden aan een controle onderworpen. Eén van hen had een dealershoeveelheid cannabis op zak. In de Schaffensestraat werd dan weer een 52-jarige bestuurder uit Lummen opgepakt omdat hij duidelijk onder invloed van drugs was.





(KBG)