Politie achtervolgt inbrekers 12 februari 2018

Politie Demerdal-DSZ heeft vrijdagavond rond 20 uur melding gekregen van drie inbraken in Diest. Twee ervan vonden plaats in de Broekstraat, een op het Grasbos. In beide gevallen werd er een raam opengebroken en in de woningen werd er duidelijk naar juwelen gezocht. De politie kwam met twee ploegen ter plaatse. Alerte buurtbewoners zetten de agenten op het spoor van de drie verdachten die net verdwenen waren. De achtervolging werd te voet ingezet. Enkele straten verder stapten de verdachten in een voertuig dat aan hoge snelheid wegreed. Het onderzoek loopt. (KBG)