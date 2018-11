Poging ramkraak Kristien Bollen

21 november 2018

20u57 0

In een zaak op de Leuvensesteenweg in Diest probeerden dieven deze ochtend rond 5 uur een ramkraak te plegen. De dader reed met een voertuig verschillende malen tegen de toegangsdeur van de zaak. Door de toegebrachte schade trad het alarm in werking en verliet de dader de plaats.